Il piano per blindare Dybala a Trigoria | firma entro il weekend ma a cifre quasi triplicate al ribasso

La Roma sta lavorando per rinnovare il contratto di Paulo Dybala e punta a firmare entro il fine settimana. L’accordo prevede un aumento di circa tre volte rispetto all’attuale, ma con un importo finale inferiore rispetto alle trattative iniziali. La società desidera consolidare il rapporto con il giocatore, che rappresenta un elemento chiave nella rosa. La trattativa si conclude nel giro di pochi giorni, senza ulteriori dettagli sui termini economici.

La Roma ha fretta di blindare il suo uomo più rappresentativo e la svolta definitiva per il rinnovo di Paulo Dybala è attesa entro la fine di questa settimana. Come rivelato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante argentino è pronto a legarsi ai colori giallorossi attraverso un nuovo prolungamento biennale, all’interno del quale verrà inserita anche un’opzione di rinnovo automatico a favore del club valida fino al 2029. Si tratta di un’operazione strategica caldeggiata dalla proprietà, accelerata dal finale di stagione in netto crescendo disputato dall’ex juventino, diventato ormai il perno insostituibile attorno al quale far ruotare l’intero reparto offensivo della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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