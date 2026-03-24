Roma-Dybala addio ai titoli di coda | Antun a Trigoria ma il rinnovo è un miraggio

A Roma, il rapporto tra Dybala e la squadra sembra essere arrivato a una svolta definitiva. Il direttore sportivo ha incontrato il club nella sede del club, ma il rinnovo del contratto sembra ormai molto difficile. Nel frattempo, l’attaccante sta seguendo un percorso di riabilitazione dopo l’intervento al menisco.

Il futuro di Paulo Dybala a Roma entra in una fase di gelo polare, proprio mentre l’argentino affronta la riabilitazione post-operazione al menisco. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, la presenza nella Capitale dell’agente Jorge Antun — ufficialmente in città per la nascita della primogenita della Joya, Gia — nasconde in realtà le grandi manovre per l’addio estivo. Il dato politico è dirompente: non sono previsti incontri con la dirigenza giallorossa. La società, infatti, non ha mosso alcun passo per il rinnovo, certificando uno stallo che profuma di separazione definitiva a parametro zero o attraverso l’esercizio della nota clausola rescissoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Dybala, addio ai titoli di coda: Antun a Trigoria, ma il rinnovo è un miraggio Articoli correlati Roma, magia Pellegrini ma il rinnovo è un miraggio: la Juve punta lo scacco a zeroLorenzo Pellegrini non basta per trascinare la Roma ai Quarti di Finale di Europa League, ma il suo futuro a Trigoria resta un rebus destinato... Dybala-Boca Juniors, addio Roma: la Joya rifiuta il rinnovo per l’ArgentinaIl divorzio tra Paulo Dybala e la Roma assume i contorni dell’inevitabilità, con il Boca Juniors pronto a formalizzare il colpo del secolo a... Paulo Dybala & Juventus • “L’amore non mi basta” Una raccolta di contenuti su Roma Dybala addio ai titoli di coda... Temi più discussi: Dybala verso l'addio alla Serie A: voci dall'Argentina sul passaggio al Boca; Dybala-Boca, il matrimonio si avvicina. Tutti i segnali che portano al sì; Roma-Bologna: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Roma, Dybala-Boca Juniors sempre più vicini: chi c'è dietro il vero motivo del ritorno in Argentina. Dybala, non solo il Boca: c’è anche l’ipotesi TurchiaJorge Antun è nella Capitale per definire il futuro di Dybala. Joya tra il richiamo del Boca Juniors e le offerte turche ... siamolaroma.it Firma con Dybala: la Juve gli dice addioMai sopito, il pressing del Boca Juniors – soprattutto nelle figure di Riquelme e Paredes – è entrato definitivamente nel vivo. Dal canto suo la Joya non ha ancora sciolto le riserve anche se una ... asromalive.it Roma, differenziato per quattro giocatori alla vigilia del Lecce: Dybala, Koné, Soulé e Dovbyk x.com #Dybala saluta la #Roma Cosa filtra sul futuro dell'argentino - facebook.com facebook