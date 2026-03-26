Il Milan sta negoziando il rinnovo del contratto di Pavlovic, con l’obiettivo di prolungarlo fino al 2031. La società ha predisposto un piano per rafforzare il difensore e mantenere la sua permanenza nel club. L’operazione fa parte di una strategia più ampia per contrastare eventuali offerte provenienti da altri club, tra cui il Chelsea. Sono stati definiti cifre e dettagli dell’accordo.

Il Milan vuole muoversi in anticipo. Le sirene della Premier League iniziano a farsi sentire e, questa volta, riguardano Strahinja Pavlovic. Il Chelsea ha messo nel mirino il difensore serbo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La strategia del club rossonero, però, è chiara: rinnovare il contratto del giocatore e costruire intorno a lui il futuro della difesa. Non è un mistero che le offerte dall'Inghilterra possano rappresentare un’opportunità economica importante. Le cessioni di Tonali e Thiaw al Newcastle di Reijnders al Manchester City lo dimostrano. Nel caso di Pavlovic, però, la linea sembra diversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo per blindare Pavlovic: il piano anti-Chelsea, cifre e dettagli

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