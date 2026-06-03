Il piano della Roma per rigenerare Angelino | il nuovo acquisto di Gasperini per l’Europa dei grandi

All'Olimpico si è verificato un boato dopo la fine del lungo calvario sportivo della Roma, segnando il cambio di fine stagione. La squadra ha annunciato la rigenerazione di Angelino, considerato un nuovo acquisto per la prossima stagione. Questa mossa, con il supporto di Gasperini, mira a rafforzare la rosa per le competizioni europee. La tifoseria ha reagito con entusiasmo, vedendo nel cambio un passo verso un nuovo assetto.

Il boato dell’ Olimpico ha certificato la fine di un lungo calvario sportivo, trasformando un semplice cambio di fine stagione nella prima pietra del futuro assetto della Roma. Durante l’ultimo match interno contro il Lecce, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha sorpreso l’ambiente inserendo all’inizio del secondo tempo Angelino al posto di Kostas Tsimikas. Per il laterale iberico si è trattato di un ritorno sul prato di casa a distanza di quasi sei mesi dall’ultima apparizione, un’assenza forzata che ha pesato come un macigno sul rendimento complessivo della squadra e ha spezzato bruscamente il sogno del calciatore di strappare una convocazione per il prossimo Mondiale con la maglia della Spagna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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