La notte magica della Roma | Gasperini abbatte il tabù e riporta il club nell’Europa dei grandi

L’allenatore della Roma ha ufficialmente conquistato la qualificazione alla prossima Champions League dopo la partita disputata allo stadio Bentegodi di Verona. La vittoria ha permesso al club di tornare nell’Europa dei grandi, eliminando così un tabù che durava da diverse stagioni. La conquista è stata confermata con i risultati ottenuti in questa fase finale della stagione.

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha conquistato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League al termine della partita disputata l’altra sera allo stadio Bentegodi di Verona. Al fischio finale si è scatenata l’euforia dei sostenitori giallorossi, che hanno travolto d’affetto l’allenatore nel tunnel che conduce al pullman della squadra, rendendo necessario l’intervento dei bodyguard per contenere il codazzo di addetti ai lavori e tifosi vip. La festa è poi proseguita nella notte all’aeroporto di Fiumicino, dove la squadra è stata accolta da un altro abbraccio collettivo per celebrare un traguardo che nella capitale mancava da ben 7 anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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