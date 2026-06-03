il pg di milano conferma il parere positivo sulla grazia a minetti

Il pubblico ministero di Milano ha confermato il parere favorevole sulla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. Secondo gli accertamenti, le notizie di stampa che avevano originato l’indagine non corrispondono alla realtà e non sono emersi elementi contraddittori rispetto alle prove già raccolte. La conferma si basa su verifiche che hanno escluso discrepanze tra quanto riferito in stampa e quanto emerso dai fatti accertati nel procedimento.

Dagli accertamenti svolti «risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito» sulla domanda di grazia di Nicole Minetti. Lo scrive il procuratore generale di Milano Francesca Nanni in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la pg conferma parere positivo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a febbraio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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CASO MINETTI, la procura generale: FALSE ACCUSE, non c'era nulla che impedisse la GRAZIA

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