Dopo la serie A ecco anche la nazionale | settimane da sogno per Matteo Dagasso

Matteo Dagasso è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore dall’Italia, in vista delle amichevoli del 3 e 7 giugno contro il Lussemburgo. Centrocampista nato in Abruzzo, con origini sondaline, ha ricevuto la chiamata dopo aver giocato in serie A. La convocazione rappresenta un passo importante nella sua carriera. La notizia è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli su convocazioni precedenti o specifiche del ruolo.

Sono settimane da sogno per Matteo Dagasso, talentuoso centrocampista nato in Abruzzo, ma la cui famiglia è di origini sondaline: proprio Dagasso, infatti, è stato per la prima volta convocato in nazionale maggiore dall'Italia in vista delle amichevoli del 3 e 7 giugno prossimi contro Lussemburgo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

URGENTE! SCOSSA NAPOLI: IL SOGNO SI È ROTTO

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il pescarese Matteo Dagasso convocato in Nazionale Maggiore

Matteo Dagasso vola in serie AUn giocatore proveniente dalla provincia di Sondrio ha raggiunto la massima serie, passando dal settore giovanile alla prima categoria nazionale.

Temi più discussi: Il pescarese Matteo Dagasso convocato in Nazionale Maggiore; Doumbia e Dagasso coppia veneziana tra le stelline della Serie B; Nell’Italia dell’ex biancazzurro Silvio Baldini c’è anche il pescarese Dagasso; Classifica serie A, Milan-Roma (70 punti) vittorie e festa. Crolla la Juve, Napoli qualificato.

Il pescarese Matteo Dagasso convocato in Nazionale MaggioreIn soli 11 mesi dalla Serie C alla Nazionale Maggiore, passando per la conquista della Serie A con il Venezia. La favola del pescarese Matteo Dagasso si è appena arricchita di un nuovo, strepitoso cap ... ilpescara.it

Dagasso promosso in serie A col VeneziaOltre al grosino Mattia Mosconi, che ha avuto il privilegio di debuttare in serie A con l'Inter neo campione d'Italia, un altro calciatore di origine valtellinese si è preso la scena sotto i ... intornotirano.it