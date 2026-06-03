il pesaro baseball blocca la seconda

Notizia in breve

Il Pesaro Baseball ha conquistato una vittoria importante contro la seconda in classifica, bloccandola in trasferta a Ronchi. La squadra ha dimostrato una buona organizzazione e determinazione, riuscendo a fermare l’avversario in modo efficace. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. La vittoria permette al Pesaro di mantenere saldo il suo posizionamento in classifica.