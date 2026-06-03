Il Pesaro Baseball blocca la seconda

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pesaro Baseball ha conquistato una vittoria importante contro la seconda in classifica, bloccandola in trasferta a Ronchi. La squadra ha dimostrato una buona organizzazione e determinazione, riuscendo a fermare l’avversario in modo efficace. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. La vittoria permette al Pesaro di mantenere saldo il suo posizionamento in classifica.

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A Ronchi per il Pesaro Baseball una grande prova di maturità. Bloccata infatti a domicilio la seconda in classifica. All’ottava giornata di serie A Silver i pesaresi si sono infatti imposti in Gara 1 contro Ronchi Dei Legionari per 9 a 8 mentre sono stati sconfitti in Gara 2 sul risultato di 14 a 9. Di ritorno dal Collage in Florida subito decisivo per la vittoria in gara 1 il lanciatore classe 2006 Filippo Baldassari, abile a contenere i colpi avversari ed evitare la rimonta finale. Una vittoria che riempie d’orgoglio l’allenatore dei lanciatori pesarese Thomas Iacomucci: "Questa giornata a Ronchi ci deve dare ancora più morale in vista del futuro perché se sistemiamo tutti i reparti sarà difficile batterci per chiunque". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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