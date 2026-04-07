baseball pesaro esordio ok

Il Baseball Pesaro ha iniziato la stagione di Serie A Silver con due vittorie contro i Falcons di Torre Pedrera, giocando entrambe le partite al campo Crinelli. La squadra, che torna in questa divisione dopo sette anni, ha conquistato i primi due successi della stagione sotto la guida di coach Luis Turnes. Gli incontri si sono conclusi entrambi con il risultato favorevole ai pesaresi.

Buona la prima per il Baseball Pesaro. Ritornati in Serie A Silver sette anni dopo l’ultima volta, gli uomini di coach Luis Turnes vincono al Crinelli sia gara 1 che gara 2 contro i Falcons di Torre Pedrera. 4 a 3 in gara 1; 6 a 4 gara in 2. Entrambe le partite sono state all’insegna dell’equilibrio ma dal copione opposto. In gara 1 sono stati i pesaresi ad andare in fuga per poi doversi difendere con le unghia e con i denti dalla rimonta finale di Torre Pedrera. La reazione riminese è infatti partita quando i padroni di casa erano avanti per 4 a 0. Un’ottima prova corale difensiva ha permesso a Pesaro di vanificare la rimonta ospite e di aggiudicarsi così gara 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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