S arà Maggie Gyllenhaal a guidare la giuria internazionale del concorso della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’attrice, regista de La figlia oscura e sceneggiatrice statunitense presiederà i membri della giuria chiamati ad assegnare il Leone d’Oro e gli altri riconoscimenti ufficiali del festival (in programma dal 2 al 12 settembre 2026). «Non sarò lì per giudicare, ma per lasciarmi guidare dalla curiosità, dall’ammirazione e dalla passione», ha dichiarato Gyllenhaal. Jessie Buckley e Christian Bale in “La sposa!”, noir punk su amore e ribellione X Leggi anche › Maggie Gyllenhaal e Peter Sarsgaard. Dalla parte giusta di Hollywood Maggie Gyllenhaal, presidente della giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel 2021 il suo film "La figlia oscura" è stato premiato al Lido

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

Notizie correlate

“Al tavolo anti erosione il balneare che l’ha causata nel suo lido, sbancando le dune”“Al tavolo anti erosione il balneare che ha sbancato le dune e ha provocato l’erosione”: l’accusa politica (tutta da dimostrare) arriva dal Salento...

Leggi anche: Jazmin Grace Grimaldi, la figlia di Alberto di Monaco in 10 look principeschi sono un omaggio al suo amore per il film The Princess Diaries