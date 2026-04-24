Maurizio Crozza interpreta di nuovo la premier Giorgia Meloni, concentrandosi sulla questione del decreto recentemente approvato. Nel suo intervento, l’imitatore cerca di spiegare come la legge intenda intervenire per risolvere le problematiche legate alla gestione delle emergenze e alle procedure amministrative. La scena si svolge in un contesto satirico, con Crozza che riproduce in modo fedele alcuni passaggi e dichiarazioni della politica italiana su questo tema.

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni della premier Giorgia Meloni provando a rimettere ordine al decreto Sicurezza, trasformato in un susseguirsi di correzioni su correzioni. Tra “pasticci” che non sono più pasticci e nuovi decreti pensati per sistemare i precedenti, la premier si muove tra contraddizioni e affaticamento, fino a definirsi una sorta di “particella quantistica” della politica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Meloni e il decreto "anti-pasticcio del pasticcio"

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