La Rai ha deciso di avviare un nuovo programma rivolto ai figli, coinvolgendo forze armate e forze di polizia. La scelta di sostituire i tecnici televisivi con personale militare ha suscitato critiche tra i dipendenti, che contestano le attività previste per i bambini. La decisione ha generato discussioni interne sulla gestione e sui contenuti del progetto, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle modalità di realizzazione.

? Domande chiave Cosa spinge la Rai a sostituire i tecnici televisivi con l'esercito?. Perché i dipendenti criticano la scelta delle attività per i figli?. Come cambierà l'esperienza dei bambini tra polizia e forze armate?. Quali permessi lavorativi riceveranno i genitori per partecipare all'evento?.? In Breve Edizione diciassettesima prevista per il prossimo 12 giugno.. Permessi lavorativi senza recupero ore garantiti ai genitori partecipanti.. Coinvolgimento operativo di Esercito, Polizia di Stato, Croce Rossa e unità cinofile.. Critiche dei dipendenti per scarsa enfasi sulle professioni tecniche radiotelevisive.. Il programma Bimbo Rai per il 12 giugno prevede dimostrazioni dell’esercito e della polizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bimbo Rai: tra esercito e polizia, il nuovo programma per i figli

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Viaggio a Niscemi, tra i cittadini che salvano qualche oggetto prima di lasciare le case a rischio.

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