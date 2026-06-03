’Il partigiano che divenne imperatore’ il libro di Ferrari al Senato

ROMA Ma Il volume dello scrittore spezzino Marco Ferrari, intitolato ‘ Il partigiano che divenne imperatore ’ e pubblicato da Laterza, viene presentato a Roma, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato. L’iniziativa, comunicata dall’ufficio stampa di Italia Viva, è fissata per oggi, alle 15. All’incontro, oltre all’autore, prendono parte il senatore del Partito democratico Walter Verini, la senatrice e capogruppo di Italia Viva al Senato Raffaella Paita e il senior editor di Laterza Giovanni Carletti. Il libro, giunto alla seconda edizione, unisce saggistica e struttura romanzesca per narrare le vicende di tre antifascisti italiani, reduci dalla guerra di Spagna e scelti dai servizi segreti francesi e britannici per organizzare la resistenza in Etiopia contro l’occupazione fascista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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