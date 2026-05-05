Aversa celebra Bruno Neri il mediano partigiano | sport memoria e impegno civile nel libro di Ignazio Riccio

Aversa si prepara a ospitare la presentazione del libro di Ignazio Riccio intitolato “Bruno Neri: il mediano partigiano”. L’evento si terrà giovedì 7 maggio 2026 alle 17:30 nella Sala Consiliare del Comune. Il volume tratta la figura di Bruno Neri, un mediano coinvolto nella lotta partigiana, e affronta temi legati allo sport, alla memoria storica e all’impegno civile.

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 17:30, la Sala Consiliare del Comune di Aversa ospiterà la presentazione del libro di Ignazio Riccio “Bruno Neri: il mediano partigiano”. L’incontro inaugura la rassegna “Aversa Terra dei Libri – Cantico in campo”, inserita nel programma nazionale de “Il Maggio dei Libri”, e si svolge sotto il suggestivo motto: “Ogni libro è una creatura viva”. L’evento sarà dedicato alla figura di Bruno Neri, calciatore e partigiano, simbolo di coraggio e coerenza morale, noto per il suo rifiuto di piegarsi al regime fascista e per il suo impegno nella Resistenza, che gli costò la vita. Il lavoro...🔗 Leggi su Anteprima24.it

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