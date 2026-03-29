palio delle rocche pronte le tre contrade

Tre contrade, La Casaccia, La Fontana e Le Torri, sono pronte a sfidarsi nel Palio delle Rocche a Guazzino, giunto quest’anno alla sua 56ª edizione. Come di consueto, le frazioni si preparano a contendersi la vittoria in una competizione che si svolge annualmente, attirando l’attenzione della comunità locale. La manifestazione vede partecipanti e spettatori riuniti per assistere alle tradizionali sfide tra le contrade.

La Casaccia, la Fontana e le Torri. Sono le tre contrade che, come ogni anno, accendono la sfida per il Palio delle Rocche a Guazzino che quest’anno taglia il traguardo delle 56 edizioni. Una festa, tra le prime della primavera sul territorio della Valdichiana senese, in onore della Madonna delle Grazie e che di fatto apre il calendario degli eventi nel paese. Il Comitato Festa delle Rocche ha pubblicato il programma che inizierà il 10 aprile per terminare la sera del 19 aprile. Davvero tanti gli appuntamenti, tra spettacoli e musica, nei dieci giorni di festa con l’immancabile stand gastronomico che omaggia la bistecca ed i sapori locali. Tra le date più attese dai contradaioli, la processione storica in notturna e la Provaccia (giovedì 16 aprile) con il Palio delle Rocche che si disputerà domenica 19 aprile, ore 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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