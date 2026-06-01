Dopo il boom di Vasco Rossi Rimini si prepara al debutto negli stadi di Achille Lauro

Rimini si prepara a ospitare il debutto negli stadi di Achille Lauro, pochi giorni dopo il successo di Vasco Rossi allo Stadio Romeo Neri. Le due serate di Rossi hanno attirato numerosi spettatori, lasciando il pubblico in attesa del prossimo evento musicale. La città si sta organizzando per accogliere l'artista, con lavori di allestimento e preparativi in corso per il concerto programmato.

L'eco delle due notti di Vasco Rossi non si è ancora spento sullo Stadio Romeo Neri, e Rimini è già pronta a scrivere un nuovo capitolo. La settimana che si apre con l'80° anniversario della Repubblica Italiana porta in dote un'altra grande anteprima nazionale: domenica 7 giugno sarà Achille. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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