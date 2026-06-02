Rimini ha ospitato un concerto di Achille Lauro al ‘Neri’ il 2 giugno 2026, pochi giorni prima di un evento che il cantante ha definito il suo “sogno della vita”. L’artista ha annunciato il suo primo tour negli stadi, considerandolo un risultato personale importante. La serata ha visto l’ingresso sul palco di Lauro davanti a un pubblico presente in loco, mentre Vasco Rossi è stato ricordato come figura che ha salutato la città in passato.

Rimini, 2 giugno 2026 – Manca meno di una settimana “al sogno della mia vita”. Parla così del suo primo tour negli stadi Achille Lauro, definendolo un traguardo intimo e assoluto. E sui social promette: “ Sarà pazzesco”. Un preludio a quello che accadrà domenica al Romeo Neri, dove quel sogno diventerà finalmente realtà ‘con la data zero’ del suo nuovo progetto Comuni Immortali. Il debutto assoluto negli stadi. A una sola settimana di distanza dall’euforia generale per Vasco, Rimini si prepara a trasformarsi nuovamente nel trampolino di lancio dei più grandi live italiani. Qui l’eclettico performer romano raccoglierà il testimone del Blasco – compito non certo facile – per il suo debutto assoluto negli stadi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rimini saluta Vasco Rossi e accoglie Achille Lauro: nuovo show al ‘Neri’

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