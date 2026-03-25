Muove i primi passi il calendario venatorio 2026-2027 | decisa l' apertura e caccia di selezione

Da perugiatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato il calendario venatorio regionale 20262027, elaborato dall’assessorato alla Caccia e alla Pesca con gli uffici tecnici competenti. La decisione riguarda le date di apertura e le modalità di caccia di selezione, segnando l'inizio delle attività venatorie per la prossima stagione. La proposta è stata resa nota dalle autorità regionali, che hanno definito le regole per il periodo interessato.

Muove i primi passi il calendario venatorio regionale 20262027, elaborato dall’assessorato regionale alla Caccia e alla Pesca insieme agli uffici tecnici competenti. Il testo presentato dall'assessore Simona Meloni è stato adottato dalla Giunta regionale. L’inizio della stagione venatoria generale è fissato per il 20 settembre 2026, terza domenica del mese, in conformità all’art. 18 della legge 1571992. Una scelta mira a distribuire la presenza dei cacciatori su una maggiore superficie nei primi giorni di caccia, evitando il concentrarsi della pressione venatoria su poche specie. “La proposta di Calendario venatorio approvata dalla... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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