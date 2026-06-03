Il paese è di nuovo senza medico

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il paese è di nuovo senza medico. Da settimane, non c'è nessuno disponibile per le consultazioni a Prunetta e nella Val di Forfora. Dopo il pensionamento dell'ultimo professionista, nessun sostituto è stato ancora assegnato. La popolazione si trova senza assistenza sanitaria di base. Le autorità non hanno ancora comunicato soluzioni concrete. La mancanza di medici si protrae da tempo, lasciando i residenti senza servizi essenziali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un medico per Prunetta e la Val di Forfora non si riesce a trovare. Dopo il pensionamento del dottor Sandro Andreotti, sostituito all’inizio dell’anno dal dottor Matteo Zagati (nella foto), anche quest’ultimo ha alzato bandiera bianca, ma sono soprattutto i pazienti ad averla vista issata sul pennone più alto, loro malgrado. Prunetta e Val di Forfora si trovano così senza medico di base. Dal 15 maggio scorso, gli abitanti della zona sono rimasti senza medico di medicina generale. Il dottor Zagati ha lasciato l’incarico per intraprendere una scuola di specializzazione, lasciando alcune centinaia di pazienti senza riferimento ambulatoriale.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

il paese 232 di nuovo senza medico
© Lanazione.it - Il paese è di nuovo senza medico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Amici del Parco Madagascar, costruito nuovo ambulatorio medico 16-12-2025

Video Amici del Parco Madagascar, costruito nuovo ambulatorio medico 16-12-2025

Notizie e thread social correlati

"Il paese resta senza medico. Mesi di promesse non mantenute"Il paese si trova senza medico da domani, dopo che la dottoressa Cristallini ha comunicato via WhatsApp alla direttrice sanitaria dell’Ast Macerata...

Nel novarese apre un nuovo ambulatorio per chi è rimasto senza medico di base: dove e come prenotareDa martedì 5 maggio, in provincia di Novara, entrerà in funzione un nuovo ambulatorio destinato ai pazienti che non hanno più un medico di base.

Temi più discussi: LE DONNE CHE ALLUNGANO LA VITA DEL PAESE: TALENTO FEMMINILE, LONGEVITÀ E NUOVA ECONOMIA DELLA CURA; La CPE in Armenia per un nuovo equilibrio nel Caucaso – Le Taurillon; Colombia, un Paese diseguale; Il paese è di nuovo senza medico.

il paese è di nuovoMonacelli (Bocconi): Italia, un Paese avanzato che ha smesso di crescereL’economista parla del Pnrr come di una catastrofe della finanza pubblica. Al pari della Spagna, all’Italia servono migranti e conversione energetica ... repubblica.it

il paese è di nuovoMediterraneo, un nuovo modo di pensare il Paese. Ecco il Forum DiplosecImmaginiamo un tunnel. Centoquaranta chilometri sotto il Canale di Sicilia, fino a quattrocento metri di profondità, a collegare l’Europa all’Africa: merci, persone, energia, dati. Sembra fantapolitic ... formiche.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web