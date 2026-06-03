Il paese è di nuovo senza medico. Da settimane, non c'è nessuno disponibile per le consultazioni a Prunetta e nella Val di Forfora. Dopo il pensionamento dell'ultimo professionista, nessun sostituto è stato ancora assegnato. La popolazione si trova senza assistenza sanitaria di base. Le autorità non hanno ancora comunicato soluzioni concrete. La mancanza di medici si protrae da tempo, lasciando i residenti senza servizi essenziali.

Un medico per Prunetta e la Val di Forfora non si riesce a trovare. Dopo il pensionamento del dottor Sandro Andreotti, sostituito all’inizio dell’anno dal dottor Matteo Zagati (nella foto), anche quest’ultimo ha alzato bandiera bianca, ma sono soprattutto i pazienti ad averla vista issata sul pennone più alto, loro malgrado. Prunetta e Val di Forfora si trovano così senza medico di base. Dal 15 maggio scorso, gli abitanti della zona sono rimasti senza medico di medicina generale. Il dottor Zagati ha lasciato l’incarico per intraprendere una scuola di specializzazione, lasciando alcune centinaia di pazienti senza riferimento ambulatoriale.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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