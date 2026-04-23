Nel novarese apre un nuovo ambulatorio per chi è rimasto senza medico di base | dove e come prenotare

Da martedì 5 maggio, in provincia di Novara, entrerà in funzione un nuovo ambulatorio destinato ai pazienti che non hanno più un medico di base. L'apertura mira a fornire assistenza sanitaria a chi si trova senza copertura medica nella zona. Per prenotare una visita o un appuntamento, i cittadini potranno seguire le indicazioni fornite dagli uffici sanitari locali. La struttura sarà accessibile a partire dalla data di apertura prevista.

A partire da martedì 5 maggio in provincia di Novara sarà attivo un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti rimasti senza medico di base. L'ambulatorio aprirà a Momo, in piazza della Libertà 4, e sarà a disposizione dei cittadini tutti i martedì mattina.Come prenotarePer poter accedere.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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