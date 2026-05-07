Il paese resta senza medico Mesi di promesse non mantenute

Il paese si trova senza medico da domani, dopo che la dottoressa Cristallini ha comunicato via WhatsApp alla direttrice sanitaria dell’Ast Macerata di non poter più lavorare. La notizia è stata comunicata al sindaco tramite il messaggio e arriva dopo mesi di promesse non mantenute riguardo alla presenza di un medico nel territorio. La situazione lascia il paese senza assistenza medica disponibile sul posto.

"Da domani la dottoressa Cristallini non potrà più prestare servizio". Con questo messaggio via WhatsApp da parte della direttrice sanitaria dell’Ast Macerata Daniela Corsi, il sindaco di Monte San Martino Matteo Pompei ha saputo di non avere più un medico in paese. "Da oltre tre anni – dice il primo cittadino – questo Comune vive in un limbo intollerabile, ostaggio di una burocrazia regionale incapace di programmare il turnover di un medico che ha abbondantemente superato l’età pensionabile. La dottoressa Carlotta Cristallini, con uno spirito di servizio che dovrebbe far arrossire i vertici sanitari regionali, ha continuato a operare gratuitamente dal primo gennaio, per non lasciare i cittadini senza assistenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il paese resta senza medico. Mesi di promesse non mantenute" [Multi Sub] She is drugged and framed, yet by chance falls into the arms of a top actor.#romantic Notizie correlate Leggi anche: Ponte Pallotta, ci siamo: "Terminato il collaudo, promesse mantenute" Sostegno a Forlimpopoli: promesse non mantenute, un’oraLa questione del sostegno scolastico a Forlimpopoli riemerge con forza, smentendo l’annuncio ufficiale di risoluzione del problema. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il paese resta senza medico. Mesi di promesse non mantenute; L'intelligenza artificiale si paga in gigawatt. L'Italia ha sei mesi per esserci (di R. Cerra); Boy scout e Lotta continua: fare da soli per sopravvivere; Cento giorni senza Maduro: il Venezuela cerca un nuovo equilibrio. Il paese resta senza medico. Mesi di promesse non mantenuteDa domani la dottoressa Cristallini non potrà più prestare servizio. Con questo messaggio via WhatsApp da parte della direttrice ... msn.com La sponsorship prevede la creazione di una nuova piattaforma entro sei mesi per migliorare l’esperienza di atlete e fan - facebook.com facebook La parabola di Reijnders: solo 299 minuti negli ultimi due mesi x.com