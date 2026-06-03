Il nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste è dedicato all' ottantesimo del voto alle donne

Da forlitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste si tiene in occasione dell’80° anniversario del primo voto alle donne in Italia, avvenuto il 2 giugno 1946. Il movimento ha scelto di dedicare l’evento a questa ricorrenza, collegandola alle lotte attuali attraverso l’immagine di una “mano rossa” come simbolo di continuità tra passato e presente. L’evento mira a rinnovare l’impegno del gruppo in tema di diritti e uguaglianza.

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Un filo rosso, anzi, una "mano rossa" che unisce le conquiste del passato alle lotte del presente. A ridosso dell'80esimo anniversario del primo voto alle donne in Italia (2 giugno 1946), il movimento Mani Rosse Antirazziste Forlì lancia un nuovo appuntamento per rinnovare il proprio impegno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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