Il nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste è dedicato all' ottantesimo del voto alle donne
Un nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste si tiene in occasione dell’80° anniversario del primo voto alle donne in Italia, avvenuto il 2 giugno 1946. Il movimento ha scelto di dedicare l’evento a questa ricorrenza, collegandola alle lotte attuali attraverso l’immagine di una “mano rossa” come simbolo di continuità tra passato e presente. L’evento mira a rinnovare l’impegno del gruppo in tema di diritti e uguaglianza.
Un filo rosso, anzi, una "mano rossa" che unisce le conquiste del passato alle lotte del presente. A ridosso dell'80esimo anniversario del primo voto alle donne in Italia (2 giugno 1946), il movimento Mani Rosse Antirazziste Forlì lancia un nuovo appuntamento per rinnovare il proprio impegno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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"Solidarietà al popolo cubano": nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste in piazza OrdelaffiGiovedì alle 18,15 si è svolto un sit-in in piazza Ordelaffi organizzato da Mani Rosse Antirazziste Forlì.
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Mani Rosse Antirazziste Forlì invita la cittadinanza a partecipare al sit-in di giovedì 21 maggio alle ore 18.15 in Piazza Ordelaffi, per chiedere al governo italiano di intervenire con decisione affinché Israele rilasci immediatamente gli attivisti della Global Sumud facebook