Solidarietà al popolo cubano | nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste in piazza Ordelaffi

Notizia in breve

Giovedì alle 18,15 si è svolto un sit-in in piazza Ordelaffi organizzato da Mani Rosse Antirazziste Forlì. L’evento, che ha coinvolto alcuni partecipanti, è stato dedicato al popolo cubano. La manifestazione ha visto una quarantina di persone presenti, che hanno espresso solidarietà attraverso discorsi e cartelli. Nessun incidente o problema segnalato durante l’iniziativa.