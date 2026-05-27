Solidarietà al popolo cubano | nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste in piazza Ordelaffi
Giovedì alle 18,15 si è svolto un sit-in in piazza Ordelaffi organizzato da Mani Rosse Antirazziste Forlì. L’evento, che ha coinvolto alcuni partecipanti, è stato dedicato al popolo cubano. La manifestazione ha visto una quarantina di persone presenti, che hanno espresso solidarietà attraverso discorsi e cartelli. Nessun incidente o problema segnalato durante l’iniziativa.
Mani Rosse Antirazziste Forlì dedica il sit-in di giovedì, in programma alle 18,15 in piazza Ordelaffi, al popolo cubano. La manifestazione è in concomitanza con quella di Roma indetta dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, a cui Mani Rosse Antirazziste Forlì aderisce, ed è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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