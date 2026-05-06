Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio | ancora pioggia sole sabato e di nuovo maltempo domenica

Le previsioni del tempo per Roma e il Lazio indicano pioggia e temporali nei prossimi giorni, con un miglioramento previsto per sabato, quando arriverà il sole e le temperature saliranno. Tuttavia, domenica è atteso di nuovo un peggioramento con pioggia e maltempo. Le condizioni climatiche cambiano dunque nel corso del fine settimana, influenzando le attività e gli spostamenti nella regione.

Pioggia e temporali, miglioramento sabato con sole e temperature in aumento e di nuovo maltempo domenica. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio dal 7 al 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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