Turismo l’offerta è online Meno alberghi e più B&B

San Marcello Piteglio (Pistoia), 23 marzo 2026 – L’amministrazione comunale di San Marcello Piteglio mette online le strutture ricettive sul proprio portale istituzionale. Il Comune di San Marcello Piteglio ha così pubblicato sul proprio sito istituzionale una nuova sezione dedicata all’ospitalità, con l’elenco completo e aggiornato delle strutture ricettive presenti sul territorio. I numeri raccontano una trasformazione profonda: dalle 46mila presenze del 2000, con il 93% concentrate negli alberghi, si è passati alle oltre 75mila del 2024, dove il 70% si distribuisce nelle strutture extralberghiere. Un cambio di passo che rende ancora più necessario uno strumento capace di dare visibilità a un’offerta sempre più articolata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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