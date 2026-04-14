Con Lorenzo e Gard Amici 25 cambia direzione | meno ballad e più nuovo pop italiano

Nell'ultima fase di Amici 25, i concorrenti Lorenzo e Gard hanno deciso di abbandonare le ballad per proporre brani di nuovo pop italiano. Con le canzoni

La scelta di Lorenzo e Gard di cambiare registro musicale per l'ultimo round di inediti, rispettivamente con "Dimmelo tu" e "Dimmi che mi vuoi", riflette anche l'osservazione dei due concorrenti al nu-pop italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Amici 25 - Una discussione fra Plasma e i suoi compagni dopo la puntata

Storytimeofficial. . Ai microfoni con LORENZO CALLEGARI - DJ POPPI @lorenzocallegari_ #storytime #canaleitalia #podcast #deejay #dj - facebook.com facebook

Lorenzo dà il via alla seconda partita con il suo nuovo inedito "Dimmelo tu"! Sarà suo il punto dei giudici #Amici25 x.com