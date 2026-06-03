Il nuovo governo di Mette Frederiksen continuerà a difendere la Groenlandia dalle pressioni di Trump

Il governo danese ha annunciato che continuerà a opporsi alle pressioni statunitensi sulla Groenlandia. Contestualmente, ha deciso di ridurre del 50% l’IVA sui generi alimentari e di rendere gratuiti i trasporti pubblici per i giovani. Queste misure mirano a far fronte all’aumento del costo della vita e a sostenere le fasce più giovani della popolazione. La posizione ufficiale rimane ferma sulla questione della sovranità sull’isola.

Il nuovo governo della Danimarca si è impegnato a continuare a contrastare le pressioni statunitensi sulla Groenlandia e ad affrontare la crisi del costo della vita, con misure che includono il dimezzamento dell’IVA sui prodotti alimentari e la gratuità dei trasporti pubblici per i giovani. «Presentiamo un governo che contribuirà a migliorare la vita quotidiana dei danesi», ha dichiarato martedì Mette Frederiksen, che tornerà per un terzo mandato consecutivo come primo ministro alla guida della coalizione di minoranza composta da quattro partiti. «Vogliamo fornire un sostegno mirato ai danesi più colpiti dall’aumento dei prezzi della benzina e del diesel», ha annunciato la premier, aggiungendo che le misure sono «concrete» e «riflettono la direzione che vogliamo dare al nostro governo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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