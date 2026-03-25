La premier danese Mette Frederiksen si è dimessa dopo aver ricoperto il ruolo di capo del governo. È stata protagonista di una battaglia politica riguardante la Groenlandia e la presenza americana nell’area. La sua uscita di scena arriva in un momento di tensioni tra il governo e altri attori internazionali coinvolti nella regione. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente in giornata.

Si è dimessa Mette Frederiksen, la premier danese protagonista della battaglia anti Trump sulla Groenlandia. Ha rimesso il mandato dopo l'incontro con Re Federico. Il risultato delle elezioni politiche ha dimostrato che il governo non ha più la maggioranza in Parlamento: la coalizione che sostiene Frederiksen ha ottenuto 70 seggi, ben al di sotto dei 90 necessari. La presidente del consiglio resterà in carica come amministratore ad interim fino alla formazione del nuovo governo. Tutti e 12 i leader dei partiti danesi hanno fatto visita al sovrano, al Palazzo di Amalienborg, a Copenaghen, nell'ambito del cosiddetto "giro reale", per discutere chi, a loro avviso, dovrebbe guidare il processo di formazione del governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Danimarca, si dimette la premier Frederiksen, eroina della battaglia per la Groenlandia

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