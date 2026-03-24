Elezioni in Danimarca niente effetto Trump per la premier socialista Mette Frederiksen | nessuno ottiene la maggioranza

Le elezioni in Danimarca si sono concluse senza che nessuno dei principali candidati ottenga la maggioranza dei seggi. Secondo i primi exit poll pubblicati dall'emittente pubblica, la premier socialista e un altro candidato non sono riusciti a conquistare il supporto necessario per governare da soli. La situazione rimane incerta mentre si attendono i risultati ufficiali.

Risultato negativo per i due principali candidati alle elezioni in Danimarca, stando ai primi exit poll diffusi dall'emittente pubblica Dr. La premier uscente Mette Frederiksen e i Socialdemocratici si sarebbero piazzati al 19,2% registrando - secondo Dr - il peggior risultato dal 1901. I liberali di Venstre, guidati dal ministro della Difesa uscente Troels Lund Poulsen, non avrebbero raggiunto il 10%, incassando il peggior risultato di sempre. A questo punto, per il futuro governo, potrebbe diventare decisivo il partito dei Moderati guidato dal ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen, che si attesterebbe poco sopra l'8%. La mappa politica danese è solitamente divisa tra un "blocco rosso" guidato dai Socialdemocratici, e da un "blocco blu", di centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Elezioni in Danimarca, niente "effetto Trump" per la premier socialista Mette Frederiksen: nessuno ottiene la maggioranza Articoli correlati La scommessa di Mette Frederiksen alle elezioni anticipate in DanimarcaLa prima ministra Socialdemocratica spera di sfruttare i consensi recuperati opponendosi a Trump sulla Groenlandia, ma non è detto sia abbastanza... Danimarca, la premier Frederiksen va al voto anticipato e cerca l’effetto-GroenlandiaMette Frederiksen rompe gli indugi e convoca le elezioni anticipate in Danimarca cercando di sfruttare il trend favorevole dei consensi per il suo... Tutti gli aggiornamenti su Mette Frederiksen Argomenti discussi: DANIMARCA. Lo spettro di Trump, dietro le elezioni: Frederiksen verso la riconferma. Le insidie del voto anticipato in Danimarca: Frederiksen verso la riconferma, ma con chi?La premier danese prova a capitalizzare 'l'effetto Groenlandia', che ha riportato i socialdemocratici sopra il 20 per cento. Ma questa volta, la coalizione di centro-destra potrebbe non essere una sol ... eunews.it Danimarca al voto, Frederiksen punta al terzo mandatoLa Danimarca è andata al voto con la premier Mette Frederiksen in corsa per un terzo mandato. Nonostante le tensioni con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, la campagna elettorale si è concentrata sopr ... tg24.sky.it