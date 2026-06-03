Il nuovo enfant prodige di Lilli Gruber
Un giovane è stato invitato come ospite in una trasmissione televisiva condotta da Lilli Gruber. Durante la puntata, è stato presentato come un esempio di talento emergente tra i giovani. La sua presenza ha suscitato commenti sulla necessità di trattenere i giovani con capacità e competenze nel paese. La discussione si è concentrata sulla fuga di cervelli e sull'importanza di favorire opportunità per i giovani talenti.
di Savino Balzano – Se ve lo siete perso, siete completamente pazzi: Raffaele Giuliani, il nuovo enfant prodige di Lilli Gruber. Lei lo definisce “divulgatore social”: meraviglioso. Lilli è fatta così, le piacciono queste professioni. Invita quelli che fanno gli “attivisti”, ad esempio: ce n’è una che si qualifica (da sola) come “giurista”. Mi pare che di diritto non capisca una mazza. Poi c’è “l’imprenditore della comunicazione”, fissato con la leva militare made in European Union: se non lo ascolti a 2X ti cascano le gonadi. Pensate se fosse stato imprenditore del silenzio. Torniamo a Raffaele Giuliani. Zia Lilli gli chiede chi potrebbe essere un buon leader per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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