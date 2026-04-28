Sinner vola ai quarti a Madrid affronterà per la prima volta l' enfant prodige beniamino

AGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. Il suo prossimo avversario sarà l'enfant prodige spagnolo Rafael Jodar. Il 19enne beniamino di casa, numero 42 del mondo e in tabellone con una wild card, ha eliminato il ceco Vit Kopriva, numero 66 Atp, per 7-5 6-0. Sinner e Jodar non si sono mai affrontati. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi il britannico Cameron Norrie, 23esimo della classifica mondiale e 18esima forza del seeding, con il punteggio di 6-2 7-5, maturato in un'ora e 27 minuti di gioco.🔗 Leggi su Agi.it

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