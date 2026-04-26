Pogacar torna cannibale alla Liegi-Bastogne-Liegi | l'enfant prodige Seixas regge fino a 13 km dal traguardo

Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, conquistando così il suo quarto titolo in questa classica delle Ardenne. L’evento si è svolto su un percorso caratterizzato da diverse salite e tratti impegnativi, con il giovane portoghese Seixas che è riuscito a mantenere il ritmo fino a 13 chilometri dal traguardo. Pogacar, noto per la sua tenacia, ha poi attaccato negli ultimi km, riuscendo a distanziare i rivali e a tagliare per primo il traguardo.

Tadej Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e firma il quarto successo in carriera nella Doyenne. Il 19enne Paul Seixas è l’unico a reggere il suo attacco sulla Redoute, poi cede sulla Roche-aux-Faucons a 13 km dal traguardo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-LiegiLa stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike... Leggi anche: Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tv; Liegi Bastogne Liegi: percorso e partecipanti dell'edizione 2026; Corsa in linea Uomini, Corsa in linea maschile, Liège - Liège 26/04/2026; Liegi-Bastogne-Liegi, Seixas alla prova dei mostri: Pogacar ed Evenepoel favoriti, ma occhio al francesino. Liegi Bastogne Liegi 2026: Pogacar cala il poker, ma Seixas traccia il suo futuroIl resoconto della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it Liegi Bastogne Liegi, poker di Pogacar! Seixas resiste e si arrende nel finale: è 2°Liegi è casa di Tadej Pogacar. Lo sloveno vince in solitaria la Doyenne per la quarta volta, la terza consecutiva. La sua UAE Emirates riprende una maxi-fuga iniziale con Evenepoel coinvolto e detta i ... sport.sky.it Ciclismo, Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Lo sloveno trionfa per la quarta volta #ANSA x.com Ciclismo: Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Lo sloveno trionfa per la quarta volta #ANSA - facebook.com facebook