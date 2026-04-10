Mps verso l’assemblea dei soci Grandi manovre tra gli azionisti per il rinnovo della governance

I fondi internazionali stanno iniziando a manifestare il loro orientamento in vista dell’assemblea dei soci di Mps, che si terrà a breve. Le manovre tra gli azionisti sono in corso per il rinnovo della governance della banca, con alcune forze che sostengono la lista del consiglio di amministrazione. La consultazione tra gli investitori si sta intensificando in questa fase preliminare prima della convocazione ufficiale.

I fondi internazionali iniziano a prendere posizione: per ora a favore della lista del consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ci sono il Teacher Retirement System of Texas e il New York City Comptroller, mentre il fondo pensione degli insegnanti californiani Calstrs (che detiene lo 0,09% del capitale) voterà per la lista presentata da Plt Holding. A incidere sull’orientamento degli investitori istituzionali pesano non solo i pareri positivi espressi dai proxy advisor, ma anche il sentiment concreto emerso durante i recenti incontri con il management di Piazza Salimbeni. In questi colloqui sarebbe stato particolarmente apprezzato sia il progetto industriale sia la capacità di mantenere compatto il consiglio in una fase complessa, segnata dall’assenza di un amministratore delegato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mps verso l’assemblea dei soci . Grandi manovre tra gli azionisti per il rinnovo della governance Leggi anche: Assemblea dei soci tra scadenze e debiti Cda Mps, schierati i grandi soci. Lovaglio a casa per giusta causaMancano solo sette giorni all'assemblea del 15 aprile che dovrà ridisegnare la governance di Monte dei Paschi di Siena e, a una settimana... Temi più discussi: Mps, il cda licenzia Lovaglio: Risoluzione unilaterale per giusta causa. Attesa per l'assemblea; Mps verso l'assemblea. Lovaglio, risolto il contratto da dg; Mps, la sfida per il vertice: Palermo verso la guida, ma Lovaglio sarà in cda; Mps: oggi la record date per l’assemblea. Tutti gli occhi su Glass Lewis. Mps verso l'assemblea. Lovaglio, risolto il contratto da dgScatta il conto alla rovescia per l’assemblea di Mps che eleggerà il nuovo consiglio d’amministrazione. All’appuntamento del 15 aprile manca una settimana. Dopo il ... ilmattino.it Mps verso l’assemblea: la lista del Cda fa i conti sui consensiScatta il conto alla rovescia per l'assemblea di Monte dei Paschi di Siena che eleggerà il nuovo consiglio d'amministrazione. Ad una settimana dall'appuntamento, in programma a Siena il 15 aprile, si ... firenzepost.it Mps verso l’assemblea: la lista del Cda fa i conti sui consensi https://www.firenzepost.it/2026/04/07/mps-verso-lassemblea-la-lista-del-cda-fa-i-conti-sui-consensi/ Approfondimento, Cronaca, Economia, Siena, Top News, 15 aprile, assemblea dei soci, cda, Lov - facebook.com facebook #Mps, Tortora (Plt) contesta Glass Lewis: troppe incoerenze nella raccomandazione di voto del proxy. #Delfin verso l’astensione o il voto alla lista Assogestioni x.com