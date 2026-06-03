Al Pala De André si sono concluse due giornate di prove con oltre 3500 coristi provenienti da tutta Italia. L'evento si è svolto nel pomeriggio, con Riccardo Muti che ha rivolto un'ultima dedica. La manifestazione ha coinvolto un grande coro, unendo voci di dolore e speranza in memoria delle vittime di Crans. La partecipazione ha rappresentato un momento di commemorazione collettiva.

Sono le cinque del pomeriggio al Pala De André. Le due giornate di lezioni e di prove con più di 3500 coristi arrivati da tutta Italia stanno quasi per arrivare al termine, ma Riccardo Muti ha un’ultima dedica. La più profonda, la più struggente. "So che qui fra noi c’è anche il papà di Riccardo Minghetti, un ragazzo che insieme ad altri è rimasto vittima della tragedia di Crans Montana, e c’è anche il coro di Roma che ha cantato al suo funerale. Trovano nella musica un conforto a una tragedia così immane – dice il Maestro –. Vorrei dunque che tutti noi dedicassimo l’Ave Verum Corpus a Riccardo e a tutti gli altri giovani che sono morti in quell’orrendo incendio per colpevolezza e superficialità e delinquenza di altri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Il nostro coro per le vittime di Crans". Muti e 3500 voci di dolore e speranza

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