Muti a Ravenna | 3500 voci per onorare don Minzoni

A Ravenna, un coro di circa 3500 voci ha interpretato l’Ave Verum Corpus in omaggio a don Minzoni. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, unendo persone di diverse età. Don Minzoni fu una figura che si oppose alle imposizioni del regime fascista, tema che ha accompagnato l’evento. La performance si è svolta in una giornata dedicata alla memoria e alla riflessione sulla figura storica.

? Cosa scoprirai Come può un coro di 3500 voci interpretare l'Ave Verum Corpus?. Perché la visione di don Minzoni sfidò il regime fascista?. Cosa ha spinto Riccardo Muti a scegliere proprio quel programma musicale?. Come si collegano le radici italiane al caos del mondo moderno?.? In Breve Oltre 3500 coristi parteciperanno all'evento Cantare amantis est a Ravenna il 1 e 2 giugno.. Il programma include brani di Verdi, Boito e Mozart per celebrare l'eredità di Minzoni.. Muti dirigerà le sinfonie di Haydn con i Wiener Philharmoniker a Vienna dopo il Giappone.. L'iniziativa celebra l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana il 2 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muti a Ravenna: 3500 voci per onorare don Minzoni Notizie correlate Riccardo Muti e i cori per don Minzoni: “Univa vita reale e trascendenza”Ravenna, 6 maggio 2026 – Nel primo Novecento ad Argenta, nella Bassa ferrarese, terra segnata da conflitti sindacali e operai, don Giovanni Minzoni... Riccardo Muti dedica a Don Giovanni Minzoni la seconda edizione di "Cantare amantis est"“Dopo aver scelto di incentrare il nuovo programma di Cantare amantis est su alcune pagine di tema sacro, mi è parso naturale e doveroso rendere... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ravenna, 3500 coristi da tutta Italia per Cantare amantis est: Muti rende omaggio a Don Minzoni; Muti dedica Cantare amantis est a Don Minzoni: Ravenna accoglie 3500 coristi; Muti, Cantare amantis est : Dedica a Don Minzoni; Riccardo Muti e i cori per don Minzoni: Univa vita reale e trascendenza. Muti dedica Cantare amantis est a Don Minzoni: Ravenna accoglie 3500 coristiSarà dedicata a Don Giovanni Minzoni la seconda edizione di Cantare amantis est, il grande progetto corale ideato da Riccardo Muti, in programma l’1 e 2 giugno nell’ambito del Ravenna Festival. Un o ... ravennawebtv.it Muti, Cantare amantis est : Dedica a Don MinzoniSaranno oltre 3500 i coristi che da tutta Italia si riuniranno a Ravenna l’1 e 2 giugno per due giornate di studio e prove al Pala De André . ilrestodelcarlino.it Ornella Muti, all’uscita dal Quirinale: «Hanno detto cose molto belle, quindi speriamo che si avverino.» #giornaletablo - facebook.com facebook Un allenatore con appena 14 panchine in #SerieA sta vincendo lo scudetto alla sua prima esperienza. Battendo: - #Allegri, 6 scudetti - #Conte, 5 scudetti - #Spalletti, 1 scudetto E I GIORNALAI MUTI. #SerieA x.com