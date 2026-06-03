Il nome Marini torna a Malta | imprenditori maltesi confermano contatti con Mattia Marini per un possibile progetto entro il 2026

Notizia in breve

Una squadra di investitori maltesi ha avviato contatti con un imprenditore italiano, noto nel settore dell’arredamento, per un possibile progetto da realizzare entro il 2026. Le discussioni sono iniziate nelle ultime settimane e riguardano un ritorno del nome Marini nel mercato maltese. Non sono stati forniti dettagli sui termini o sulla natura dell’operazione, né sulla cifra coinvolta.