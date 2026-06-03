Il nome Marini torna a Malta | imprenditori maltesi confermano contatti con Mattia Marini per un possibile progetto entro il 2026
Una squadra di investitori maltesi ha avviato contatti con un imprenditore italiano, noto nel settore dell’arredamento, per un possibile progetto da realizzare entro il 2026. Le discussioni sono iniziate nelle ultime settimane e riguardano un ritorno del nome Marini nel mercato maltese. Non sono stati forniti dettagli sui termini o sulla natura dell’operazione, né sulla cifra coinvolta.
Il nome Marini potrebbe presto tornare sul mercato maltese dell’arredamento. Secondo quanto appreso da fonti imprenditoriali vicine all’operazione, una cordata di investitori maltesi avrebbe avviato contatti nelle ultime settimane con Mattia Marini, imprenditore originario di Giuliano Teatino. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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