Valeria Marini torna con Divina | il singolo il videoclip con Sara Tommasi e l’abito scelto da Valentino Garavani
Valeria Marini ha annunciato il rilascio del suo nuovo singolo intitolato “Divina”, disponibile da maggio 2026 su tutte le piattaforme di streaming. Contestualmente, è stato pubblicato anche il videoclip, nel quale appare insieme a Sara Tommasi. Inoltre, l’artista ha scelto un abito firmato Valentino Garavani per questa produzione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul brano o sul progetto musicale.
Valeria Marini pubblica “Divina”, il suo nuovo singolo disponibile da maggio 2026 su tutte le piattaforme di streaming. Il brano è firmato da Stefano Ragosta, Devid Morrison e dalla stessa Marini, distribuito da Novalis Music. Il videoclip ufficiale è già online su YouTube. Il singolo arriva a pochi giorni dalla fine dell’ottava edizione del Grande Fratello VIP, dove la showgirl romana è stata ospite e ha presentato il brano in anteprima. La doppia esposizione (reality e uscita discografica simultanea) segue una logica di posizionamento che Valeria Marini ha rodato nel tempo: non si tratta mai solo di una canzone, ma di un’operazione di immagine costruita con precisione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Valeria Marini rende omaggio a '9 settimane e ½' nel video di 'Divina'
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Valeria Marini #ierieoggi Dagli esordi negli anni ’90 al successo con il Bagaglino, ha costruito nel tempo una carriera variegata tra spettacolo, cinema e televisione. Ha partecipato a reality come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello VIP, dove è tornata anche facebook
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