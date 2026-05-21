Valeria Marini torna con Divina | il singolo il videoclip con Sara Tommasi e l’abito scelto da Valentino Garavani

Valeria Marini ha annunciato il rilascio del suo nuovo singolo intitolato “Divina”, disponibile da maggio 2026 su tutte le piattaforme di streaming. Contestualmente, è stato pubblicato anche il videoclip, nel quale appare insieme a Sara Tommasi. Inoltre, l’artista ha scelto un abito firmato Valentino Garavani per questa produzione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul brano o sul progetto musicale.

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Valeria Marini pubblica “Divina”, il suo nuovo singolo disponibile da maggio 2026 su tutte le piattaforme di streaming. Il brano è firmato da Stefano Ragosta, Devid Morrison e dalla stessa Marini, distribuito da Novalis Music. Il videoclip ufficiale è già online su YouTube. Il singolo arriva a pochi giorni dalla fine dell’ottava edizione del Grande Fratello VIP, dove la showgirl romana è stata ospite e ha presentato il brano in anteprima. La doppia esposizione (reality e uscita discografica simultanea) segue una logica di posizionamento che Valeria Marini ha rodato nel tempo: non si tratta mai solo di una canzone, ma di un’operazione di immagine costruita con precisione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Valeria Marini torna con “Divina”: il singolo, il videoclip con Sara Tommasi e l’abito scelto da Valentino Garavani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Valeria Marini rende omaggio a '9 settimane e ½' nel video di 'Divina' Sullo stesso argomento Leggi anche: Conviene Valentino Garavani Abito Valentino Garavani ‘toute? Stasera nella semifinale di #GFVip: - Ilary Blasi in casa a sorpresa; - Televoto flash eliminatorio; - Valeria Marini torna in casa a sorpresa; - Todaro contro tutte: scontro in diretta; - Manzini contro tutte: scontro in diretta; - Ilardo contro Elia: scontro in diretta. ? x.com GF Vip, nuovo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia: 'Vade retro Satana!' reddit Valeria Marini lancia il singolo Divina: significato del brano e dove ascoltarloFuori Divina, il nuovo singolo di Valeria Marini Valeria Marini torna sulla scena musicale con Divina, il nuovo singolo già virale sul web e sui social a pochi giorni dall’uscita. Il brano, caratt ... spettegolando.it Valeria Marini rifà 9 settimane e mezzo insieme a Sara Tommasi: nel video spunta anche l’ex volto di Temptation IslandLa popolare showgirl torna alla ribalta con il video musicale dedicato al film cult. Presenti anche Sara Tommasi e un ex volto di Temptation Island ... libero.it