Valeria Marini ha comunicato che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip entro domenica. L’attrice sarà ospite nel programma di Monica Setta, Storie al Bivio, che sarà trasmesso domani, sabato 25 aprile alle 15. La sua presenza nel reality show è stata annunciata durante l’intervista, senza ulteriori dettagli sul suo ruolo o sui motivi dell’ingresso.

Valeria Marini, ospite nel salotto di Monica Setta di Storie al Bivio, nell’episodio che andrà in onda domani, sabato 25 aprile alle 15.30 su Rai 2, ha fatto un annuncio in esclusiva che è già trapelato online e sta diventando argomento di conversazione online. La showgirl, infatti, ha annunciato senza mezzi termini il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo annuncio è stato immediato e pulito, privo di giri di parole o di inutili costruzioni di attese e misteri. “ Domenica entrerò nella casa del GF Vip, ” ha detto, specificando che nella sua decisione c’è anche la voglia di “v ivere questa avventura con lo spirito sportivo e l’entusiasmo di sempre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Valeria Marini annuncia il suo ingresso al GF Vip: “Entro domenica”

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