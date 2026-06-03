Il Napoli si avvicina all’acquisto di Rasmus Hojlund

Il Napoli è in trattativa per acquistare l’attaccante danese Rasmus Hojlund. La società sta negoziando con il suo attuale club, senza ancora aver definito i dettagli dell’accordo. La decisione sull’allenatore per la prossima stagione non è stata presa, dopo l’addio di Antonio Conte. La proprietà e il direttore sportivo stanno valutando le opzioni disponibili senza comunicare ufficialmente un nome. La trattativa per Hojlund è al momento la priorità.

2026-06-03 17:10:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna Non hanno ancora definito chi sarà l’allenatore della Napoli guardando avanti alla prossima stagione dopo la fuga di Antonio Conte. Tuttavia, hanno già finalizzato l’arrivo del loro primo ‘acquisto’: Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è arrivato la scorsa estate in Maradona in formato di trasferimento da Manchester United. Dopo due stagioni in Vecchio Trafford in cui non è riuscito a giustificare l’investimento fatto per tirarlo fuori Atalanta era evidente che aveva bisogno di un cambio di scenario e, pochi mesi dopo, il Napoli ha perfezionato l’acquisto per un valore di 44 milioni una volta rispettati i termini imposti nel contratto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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