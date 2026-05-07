A Roma, si continua a parlare con insistenza di Manna, con la società giallorossa che spinge per portarlo in squadra. Nel frattempo, il presidente del club avversario ha richiesto un indennizzo di 10 milioni di euro per liberarlo, creando un ostacolo alla trattativa. La situazione tra le parti rimane in sospeso mentre le negoziazioni proseguono senza un accordo ufficiale.

A Roma, sponda giallorossa, hanno preso una bella fissa per Manna, tanto da continuare questo pressing per portare il giovane ds azzurro alla corte della Lupa. A Gasperini piace la sua capacità di creare squadre di un certo calibro, unendo profili di esperienza a giovani in rampa di lancio e, di certo, non è un segreto il fatto che Massara sia pronto a fare le valigie. Si segue il diktat del tecnico di Grugliasco. Ora, De Laurentiis non ha intenzione di cedere facilmente. Ne parla Repubblica, edizione Roma. La Roma insiste per Manna, ma De Laurentiis non ci sta. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un confronto diretto tra la proprietà dei Friedkin e Manna, incontro al quale avrebbe preso parte anche Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Roma insiste per Manna, ma De Laurentiis fa muro: chiede 10 milioni di indennizzo per liberarlo

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