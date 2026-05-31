Il Napoli è interessato a Dodo, terzino destro della Fiorentina, nel mercato attuale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro avrebbe fatto un tentativo per portarlo in rosa, riaccendendo la sfida di mercato con la Roma, che già aveva mostrato interesse. La trattativa riguarda un possibile trasferimento, ma al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali o offerte concrete.

Il mercato del Napoli si accende su una vecchia conoscenza della Serie A. Portare Dodo al Napoli è l’idea lanciata dal Corriere dello Sport: il terzino destro della Fiorentina, scrivono Mandarini e Marota, è finito nel mirino azzurro, e così l’antico derby di mercato con la Roma si rinnova. Domilson Cordeiro dos Santos, detto Dodo, ha 27 anni (compiuti a novembre) ed è un brasiliano dello Stato di San Paolo con quattro stagioni di Serie A alle spalle, tutte a Firenze. Esperienza, doti tecniche e un dettaglio che lo rende appetibile: il suo contratto con la Viola, ricorda il CdS, scade il 30 giugno 2027 e «non c’è aria di rinnovo». Tradotto: è un’occasione, con una valutazione che si aggira sui 15 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli sfida la Roma di Gasperini per Dodo: il terzino della Viola è un’occasione

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