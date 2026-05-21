Il Napoli sta cercando un nuovo allenatore dopo aver terminato il rapporto con l’ex tecnico. Manna, dirigente del club, ha già preso contatti con un allenatore considerato una possibile alternativa. La squadra si sta organizzando per trovare una soluzione valida nel caso in cui non si arrivi a un accordo con il primo candidato. La ricerca si sta concentrando su un tecnico con esperienza e disponibilità immediata, mentre il mercato delle panchine si muove con diverse trattative in corso.

Il Napoli continua a lavorare sul dopo-Conte. La pista Maurizio Sarri resta molto forte, ma il club azzurro non vuole farsi trovare scoperto. Per questo Giovanni Manna avrebbe già individuato un’alternativa di peso: Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il direttore sportivo del Napoli avrebbe sondato il terreno per capire i margini di un possibile arrivo del tecnico livornese. Tra i due esiste un rapporto consolidato e di recente ci sarebbe stata anche una cena a Milano. Il nome di Allegri non è nuovo per Aurelio De Laurentiis. Già la scorsa estate, prima della conferma di Antonio Conte, il tecnico aveva raggiunto un’intesa di massima con il presidente azzurro sulla base di un contratto biennale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri piano B del Napoli: Manna ha già sondato il tecnico

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