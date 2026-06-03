Il Museo Mann cerca cinque collaboratori | 40mila euro all'anno per ingegnere architetto e informatico

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha aperto una selezione per cinque collaboratori a tempo determinato. Le posizioni sono rivolte a un ingegnere, un architetto e un esperto informatico. La retribuzione prevista è di circa 40.000 euro annui. Le candidature devono essere inviate tramite la piattaforma inPA entro il 23 giugno 2026. La selezione riguarda esclusivamente candidati in possesso dei requisiti specifici indicati nel bando.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli cerca 5 professionisti a tempo determinato. Domande entro il 23 giugno 2026 solo su inPA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sono aperte le selezioni per il conferimento di 5 incarichi di collaborazione con il #MANN! I profili ricercati sono: 1 ingegnere 1 informatico 1 architetto 1 esperto marketing e fundraising 1 bibliotecario Ecco il link: inpa.gov.it/bandi-e-avvisi… x.com

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