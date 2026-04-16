Perugia 1922 | l' architetto l' ingegnere e una casa finto medievale

Nel 1922, a Perugia, un architetto di fama fu coinvolto in un progetto di restauro di una casa che conservava tracce di epoca medievale. La proprietà, un edificio con elementi architettonici databili a quel periodo, fu affidata a un professionista toscano, docente di architettura presso un’accademia. Il lavoro comprendeva sia un intervento di recupero sia un esercizio di stile, volto a conferire nuova vita alla struttura.

Una rievocazione architettonica ma anche esercizio di stile svolto da uno stimatissimo architetto. I proprietari di quel palazzotto sgualcito, con residue memorie medievali, incaricarono del ripristino il fiorentino Ugo Tarchi, titolare della cattedra di architettura presso l’Accademia di Belle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perugia, Ilenia sogna di diventare ingegnere e vince una borsa di studio da 1500 euroTrasformare il dolore per la perdita di un dipendente in qualcosa di positivo per le future generazioni, attraverso un premio in denaro da destinare... Genio Civile, le false identità dell’ingegnere: da “Hernesto Comandante” all’architetto morto due anni primaIdentità fittizie, collaudi falsificati e fatture per servizi inesistenti: così sarebbe stato costruito il presunto sistema di corruzione al Genio...