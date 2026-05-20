Andrea Sempio trascrizioni errate? L' ingegnere informatico che può salvarlo
L'ingegnere informatico Michele Vitiello potrebbe avere una versione diversa rispetto alle trascrizioni dei soliloqui di Andrea Sempio, secondo quanto riferito. La procura di Pavia ha ricostruito una narrazione, ma Vitiello sembra contestare alcune parti di questa ricostruzione. Le dichiarazioni dell'ingegnere sono al centro di un'indagine in corso, che coinvolge anche le trascrizioni di Sempio. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario ancora aperto.
I soliloqui di Andrea Sempio? Per Michele Vitiello il quadro potrebbe essere differente rispetto a quello tratteggiato dalla procura di Pavia. In particolare, rimarca come alcuni termini trascritti, a suo giudizio, non siano percepibili. In particolare, secondo l'ingegnere informatico forense, non si sente la parola "video", centrale nel quadro accusatorio. L'esperto è intervenuto sul materiale audio delle intercettazioni finite nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco, soffermandosi sulle trascrizioni contenute nell'informativa dei carabinieri della Moscova, un documento di oltre 300 pagine poi rilanciato da numerose testate nazionali.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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