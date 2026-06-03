Il motore di ricerca dei nazisti | perché la Germania continua a fare i conti con il passato mentre cresce AfD

Il motore di ricerca dei nazisti, pubblicato dal settimanale tedesco, rende accessibili online milioni di documenti sugli iscritti al partito nazista. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di storici e ricercatori, interessati a consultare i dati archivistici. La decisione arriva in un momento in cui la Germania affronta ancora il passato storico e vede crescere il supporto a forze politiche di destra estrema.

Quando il settimanale tedesco Die Zeit ha deciso di rendere accessibili online milioni di documenti relativi agli iscritti al partito nazista, probabilmente si aspettava un forte interesse da parte di storici, genealogisti e appassionati di ricerca archivistica. Pochi immaginavano però che il progetto si sarebbe trasformato in un fenomeno nazionale. Nel giro di poche settimane milioni di persone hanno consultato il database per verificare se un nonno, un bisnonno, uno zio o un lontano parente fosse stato membro della Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), il partito che portò al potere Adolf Hitler e che costituì la struttura politica portante del Terzo Reich. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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