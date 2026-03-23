Dopo una serie di batoste, il cancelliere tedesco Friedrich Merz può tirare un sospiro di sollievo. Alle elezioni in Renania-Palatinato la CDU, partito del leader della Germania, conquista il primo posto con il 31% e torna protagonista dopo decenni di attesa. Un risultato che profuma di rivincita visto che interrompe una striscia durata trentacinque anni in cui la regione era stata controllata dalla SPD. Vittoria sì, ma non è una passeggiata. Quel che è certo è che la CDU, dopo le recenti batoste, torna a crescere e si prende gran parte della scena, ma non tutta. La SPD crolla al 25,9%, con un tonfo talmente grande che ne mina profondamente le certezze, ma il verdetto che emerge da queste votazioni non si riducono ai dati sui due principali partiti della Germania. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Germania, le elezioni regionali in Renania-Palatinato vedono vincere la CDU di Merz. Ma l’AfD continua a crescere e spaventa il governo di Berlino

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