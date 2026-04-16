I tuoi antenati erano nazisti? Arriva un motore di ricerca tedesco che ti aiuta a scoprirlo

Un nuovo motore di ricerca tedesco permette di verificare se antenati erano iscritti al Partito Nazionalsocialista durante il periodo del regime. La piattaforma consente di cercare tra i registri storici e le liste ufficiali di coloro che hanno aderito all’NSDAP, offrendo uno strumento per approfondire le proprie origini familiari legate a quegli anni. La funzione si rivolge a chi desidera conoscere la storia delle proprie radici e il coinvolgimento dei propri antenati nel partito.

«Vostro padre, vostra nonna o il vostro bisnonno erano membri del Partito Nazionalsocialista (NSDAP)?». Così un quotidiano tedesco, il Der Zeit, ha comunicato tra le sue pagine il lancio di un motore di ricerca molto particolare. Grazie all’AI, permetterebbe infatti di scoprire se tra i propri antenati ci fosse qualcuno che era in possesso della tessera del Partito Nazionalsocialista o iscritto alle liste del partito. Lo strumento di ricerca. Circa 4,5 milioni di schede dell’epoca nazista e 8,2 milioni di documenti: questo il materiale acquistato dal quotidiano Der Zeit, per poi essere studiato, selezionato, e messo a disposizione dell’utenza sul loro sito.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Gemini: “Aiutati, che la musica ti aiuta”Dal prossimo 10 aprile sarà in rotazione radiofonica ‘Dai, dai dai’, il nuovo singolo di Gemini estratto dall’album ‘Universi’ già disponibile dallo... Non memoria o logica: c’è un gioco che aiuta a prevenire l’Alzheimer (e ti sorprenderà)Quando pensiamo agli esercizi per mantenere il cervello in forma, di solito immaginiamo cruciverba, sudoku o test di memoria.