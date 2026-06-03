Il mito Jascin il passato da punta | l' Inter vuole Provedel il portiere che sa segnare

L'Inter sta valutando l'acquisto del portiere della Lazio, nato nel 1994, che ha segnato anche alcuni gol durante la carriera. Il giocatore ha radici familiari in una zona della città e attualmente è sotto contratto con la squadra biancoceleste. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il club nerazzurro ha mostrato interesse per il portiere che, oltre a difendere la porta, ha avuto occasioni di contribuire anche in fase offensiva.

Ivan Provedel sarà d’accordo con la frase d’apertura de “Le notti bianche” di Fedor Dostoevskij: “Notti così possono esserci solo quando siamo giovani”. Il portiere della Lazio se ne sarà ricordato una sera di settembre di tre anni fa, nel suo amato Olimpico, quando agguantò l’Atletico di Simeone rispolverando la sua vecchia vita: all’ultimo secondo planò dentro l’area come un falco pellegrino e infilò la palla in porta con un colpo di testa da attaccante. Il ruolo in cui ha giocato fino ai 15 anni. Anche se finire tra i pali faceva parte del destino di una vita: i suoi nonni, russi moscoviti, abitavano nella stessa strada di Lev Jascin, storico numero uno dell’Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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