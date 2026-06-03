Il mito della conquista spaziale è stato sostituito dal potere delle reti orbitali

Il 9 aprile 1959, in una sala da ballo di Washington, sette uomini vestiti in giacca e cravatta furono presentati pubblicamente. È la prima volta che vengono mostrati in pubblico, segnando un momento storico nel settore spaziale. La presentazione avviene in un ambiente informale, lontano dai tipici contesti scientifici o militari. La scena si svolge tra luci soffuse e un pubblico di osservatori, segnando un passaggio simbolico nella comunicazione del settore.

Il 9 aprile del 1959, in una sala da ballo della Dolley Madison House di Washington, sette uomini in giacca e cravatta furono presentati al mondo. Erano i Mercury Seven, o, come li si definì subito, “i primi astronauti” degli Stati Uniti, sebbene nessuno di loro avesse ancora volato nello spazio. Il giorno stesso, la rivista LIFE inviò una lettera con un’offerta: mezzo milione di dollari per i diritti esclusivi di raccontarne la storia. Mezzo milione per eroi che, per quanto non avessero nemmeno orbitato una volta, lo spazio lo portavano dentro, come simbolo, come promessa. Nei mesi successivi, l’America intera si affezionò ai loro volti sulle copertine; le mogli furono fotografate nelle case di Cape Canaveral; i nomi e le storie degli astronauti divennero familiari come quelli delle star del cinema. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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